Более 120 специалистов водоканала и 44 единицы техники были задействованы на откачке воды после продолжительного ливня
В Ангарске 15 июля с 7 до 8 часов выпало 27 миллиметров осадков. По заявлению метеорологов, прошедший ливень составил недельную норму осадков.
Как рассказал и.о. директора Ангарского водоканала Александр Зеленин, уже в 7:10 на ликвидацию последствий непогоды были направлены четыре бригады. Через час дополнительно на городские улицы были выведены 110 специалистов цеха водоотведения, шесть единиц техники и 15 мотопомп.
- Напряжённой остаётся ситуация на улице Рыночной. Уровень воды снизился, движение восстановлено. Однако, советуем автомобилистам выбирать объездные пути для движения. На улицах Энгельса, Фестивальной и 40 лет Победы, где также после ливня образовались глубокие лужи, воду откачали полностью, – рассказал Александр Зеленин.
По состоянию на 9 часов основные магистрали города освобождены от воды, ливневая канализация прочищена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
В Ангарске за час выпала недельная норма осадков
Происшествия, Фото:
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