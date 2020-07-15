В Ангарске за час выпала недельная норма осадков

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа

Более 120 специалистов водоканала и 44 единицы техники были задействованы на откачке воды после продолжительного ливня



В Ангарске 15 июля с 7 до 8 часов выпало 27 миллиметров осадков. По заявлению метеорологов, прошедший ливень составил недельную норму осадков.



Как рассказал и.о. директора Ангарского водоканала Александр Зеленин, уже в 7:10 на ликвидацию последствий непогоды были направлены четыре бригады. Через час дополнительно на городские улицы были выведены 110 специалистов цеха водоотведения, шесть единиц техники и 15 мотопомп.



- Напряжённой остаётся ситуация на улице Рыночной. Уровень воды снизился, движение восстановлено. Однако, советуем автомобилистам выбирать объездные пути для движения. На улицах Энгельса, Фестивальной и 40 лет Победы, где также после ливня образовались глубокие лужи, воду откачали полностью, – рассказал Александр Зеленин.



По состоянию на 9 часов основные магистрали города освобождены от воды, ливневая канализация прочищена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

