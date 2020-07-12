На Байкале водители гидроциклов скрываются от инспекторов

На Малом Море озера Байкал прошёл межведомственный рейд



В Иркутской области на акватории Малого моря Байкала государственные инспекторы по маломерным судам переведены на усиленный вариант несения службы. Инспекторы ежедневно патрулируют места массового отдыха. 11 июня на Байкале прошёл очередной рейд, в котором приняли участие также сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Многие туристы приезжают сюда «дикарями», и заботы спасателей возрастают.



В группе риска - туристы, откликающиеся на сомнительные предложения недобросовестных судоводителей-предпринимателей, а а также нетрезвые водители гидроциклов и катеров. Многие нарушители неохотно идут на контакт с госинспекторами. Лишь под угрозой постановки судна на штрафстоянку предъявляют документы на право управления маломерными судами.



Водители гидроциклов, видя приближение инспекторского катера, пытаются скрыться. Вероятнее всего, они вообще не имеют прав на управление такими плавсредствами.



Местное же население с большей ответственностью относится к безопасности при пользовании маломерными судами.



- Пик нарушений приходится на выходные дни, когда отдыхающие привозят с собой резиновые лодки и гидроциклы. При их эксплуатации судоводители зачастую игнорируют элементарные требования безопасности. Отсутствие на пассажирах спасательных жилетов и перегруз судна – среди самых распространённых. Сегодня во время рейда было выявлено судно, не прошедшее технического освидетельствования, и лодка, в которой находились люди без спасательных жилетов. Судоводители привлечены к административной ответственности в виде штрафа. С начала навигации нами было составлено около 20 протоколов за различные правонарушения, допущенные на акватории Малого моря. Но основной нашей задачей является не количество составленных протоколов, а пресечение подобных правонарушений - значительный упор делается на профилактику. Особое внимание обращаем на компании с несовершеннолетними. Обязательно напоминаем о недопустимости оставления детей без присмотра, - сообщил руководитель Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Михаил Грудинин.

