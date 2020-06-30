Вчера в Бурятии инспекторы ДПС выявили 283 нарушения ПДД
В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. Из них четырём автомобилистам за повторную пьяную езду в течение года грозит уголовная ответственность.
Камеры ЦАФАП за сутки зафиксировали 4023 нарушения ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня в Заиграевском районе в ДТП пострадали два человека.
За сутки в Бурятии остановили 19 пьяных водителей
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