Молодые люди запомнили пароль от онлайн-банка и перевели деньги на другой счёт
В отдел полиции Читы обратилась 47-летняя местная жительница и сообщила о краже 127 тысяч рублей. Накануне женщина обращалась к двум молодым людям, проживающим по соседству, с просьбой обновить приложение онлайн-банка на её мобильном телефоне. Через полтора месяца женщина, придя в банк, чтобы снять со счёта деньги, обнаружила отсутствие крупной суммы.
Сотрудники уголовного розыска установили владельца счёта, на который были совершены три перевода на сумму 50 000, 22 000 и 55 000 рублей.
Выяснилось, что, обновив онлайн-приложение, один из молодых людей запомнил пароль. Три дня он и его 21-летний подельник приходили к женщине, брали её телефон под предлогом выйти в интернет и перечисляли деньги на карту своего родственника. Все деньги они потратили на алкоголь и одежду.
В отношении читинцев 21 и 22 лет возбуждены уголовные дела о краже. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка лишилась 127 тысяч, доверив телефон соседям
Происшествия, Фото:
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