Торчала только рукоятка: Жительница Бурятии зарезала агрессивную подругу

После убийства женщина начала просить прощения



Жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной в убийстве подруги.



Преступление произошло прошлым летом, когда две приятельницы распивали алкоголь поздно вечером на веранде дома. Около 23:00 сельчанка решила достать мясо из холодильника, для чего взяла нож. В этот момент очень пьяная подруга встала и, сильно шатаясь, подошла сзади, обхватила за талию и навалилась всем телом.



Началась потасовка, женщина говорила подруге, чтобы она отстала, но та продолжала её удерживать.



В какой-то момент женщина с ножом повернулась лицом к напавшей приятельнице и дважды ударила её лезвием. Первый удар пришёлся в плечо, второй – в грудь.



Нападавшая была очень зла и наносила удары с такой силой, что лезвие полностью проникло в тело, торчала только рукоятка. Когда она одумалась, подхватила раненую, помогла сесть в кресло. После вытащила нож из её груди.



Женщина скончалась на месте происшествия.



По словам свидетелей, погибшая до момента убийства была сильно пьяна, вела себя агрессивно, разговаривала грубо, а на замечания не реагировала.



Об убийстве приятели женщин узнали, выйдя на веранду. Сельчанка находилась в подавленном состоянии. Она стала просить прошения у всех за то, что убила их знакомую.



На место трагедии вскоре прибежал сын погибшей. Он безуспешно пытался прощупать пульс у умершей. После сына отвели в другую комнату и рассказали о случившемся.



Баунтовский районный суд признал подсудимую виновной в убийстве и приговорил к семи годам колонии общего режима.



Об осуждённой известно, что она ранее не судима, имеет среднее образование, замужем, воспитывает троих детей.







