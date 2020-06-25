У малыша есть сопутствующие заболевания
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 23 июня стало известно, что один ребёнок, болеющий коронавирусом, переведён в отделение реанимации. Это был первый случая попадания в реанимацию не взрослого, а ребёнка. Его состояние оценивалось как тяжёлое, диагностирована пневмония. Малышу 1 год 9 месяцев.
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала о здоровье малыша.
- Мы детально наблюдаем за ребёнком, случаи заболевания детей на особом контроле. Консультируемся с ведущими специалистами. Сейчас видим, что у ребёнка есть сопутствующие заболевания, - рассказала она.
Она отметила, что состояние маленького пациента улучшается.
- Рассматриваем все рекомендации и будем прилагать максимальные усилия, чтобы у ребёнка не развились осложнения, - подчеркнула министр.
Всего в Бурятии на утро 25 июня, по информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии зарегистрировано 2775 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1549.
В Бурятии ребёнку с COVID-19, попавшему в реанимацию, стало лучше
Происшествия, Фото:
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