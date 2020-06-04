Иркутянин лишился 40 тысяч, пытаясь помочь «задержанному» другу

Мужчина поверил позвонившим ему аферистам



48-летний иркутянин заявил в полицию о том, что утром 3 июня ему позвонил друг и попросил о помощи. По словам звонящего, он был задержан инспекторами ГИБДД за управление автомобилем в состоянии опьянения. Чтобы избежать грозящего наказания, приятель попросил перечислить на указанный счёт залог в размере 40 тысяч рублей.



Как только мужчина провёл необходимые финансовые операции для помощи товарищу, диалог прекратился, телефон стал отключён.



Предварительно установлено, что звонили из Волгоградской области. На самом деле никто из близких потерпевшему людей в этот день не находился за рулём в нетрезвом виде и привлекался к ответственности за подобное правонарушение.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.







