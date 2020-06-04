Читинец сдавал в аренду чужие квартиры

Он снимал квартиры на сутки, размещал объявления, брал предоплату и исчезал



В дежурную часть отдела полиции Читы поступило два заявления о хищении денег через объявления в социальной сети «ВКонтакте». Оба преступления совершены при сдаче квартир на длительный срок, однако, когда жильцы заселялись, находились хозяева жилья. Мошенник похитил 10 тысяч рублей.



Подозреваемым оказался житель Читинского района, который арендовал квартиры на сутки, после чего размещал объявление о сдаче квартиры на длительный срок. При встрече с клиентами, мошенник получал предоплату и передавал ключи от жилища. По истечение суток в квартиру приходили хозяева.



В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

