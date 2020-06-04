 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

Читинец сдавал в аренду чужие квартиры

Читинец сдавал в аренду чужие квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он снимал квартиры на сутки, размещал объявления, брал предоплату и исчезал

В дежурную часть отдела полиции Читы поступило два заявления о хищении денег через объявления в социальной сети «ВКонтакте». Оба преступления совершены при сдаче квартир на длительный срок, однако, когда жильцы заселялись, находились хозяева жилья. Мошенник похитил 10 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался житель Читинского района, который арендовал квартиры на сутки, после чего размещал объявление о сдаче квартиры на длительный срок. При встрече с клиентами, мошенник получал предоплату и передавал ключи от жилища. По истечение суток в квартиру приходили хозяева.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
Происшествия, 04.06.2020
На аварийных участках дорог планируют установить баннеры
Читинец сдавал в аренду чужие квартиры
Читинец сдавал в аренду чужие квартиры
Происшествия, 04.06.2020
Он снимал квартиры на сутки, размещал объявления, брал предоплату и исчезал
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану
Происшествия, 04.06.2020
Сельчанин собирался на маршрутке довезти «травку» до дома
В Бурятии браконьеры выловили сетями более 100 рыб
В Бурятии браконьеры выловили сетями более 100 рыб
Происшествия, 04.06.2020
Полицейские задержали браконьеров во время рейда
Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором
Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором
Происшествия, 04.06.2020
Мужчина обратился со странным предложением к продавцу магазина
В Бурятии четверо подростков всю ночь плутали по лесу
В Бурятии четверо подростков всю ночь плутали по лесу
Происшествия, 04.06.2020
Пропавшие подростки от станции Дивизионная дошли до Пыхты
В Иркутской области «чёрные лесорубы» получили реальный срок
В Иркутской области «чёрные лесорубы» получили реальный срок
Происшествия, 04.06.2020
Мужчины вырубили деревьев почти на 200 тысяч рублей  
Иркутянин хотел спасти 700 тысяч и перевёл их мошенникам
Иркутянин хотел спасти 700 тысяч и перевёл их мошенникам
Происшествия, 04.06.2020
Аферисты убедили мужчину, что на его имя пытались оформить кредит
Читинка на маткапитал намеренно купила снесённый дом
Читинка на маткапитал намеренно купила снесённый дом
Происшествия, 04.06.2020
Женщина незаконно обналичила материнский капитал
Бывшего бурятского милиционера арестовали в Москве
Бывшего бурятского милиционера арестовали в Москве
Происшествия, 04.06.2020
Следственный комитет продолжает разбираться в убийстве двух девушек в 2002 году в Клюквенной пади
В Бурятии выявили ещё 48 заражённых COVID-19
В Бурятии выявили ещё 48 заражённых COVID-19
Происшествия, 04.06.2020
Число выздоровевших от коронавируса в Бурятии превысило 1000
Житель Бурятии с зимы прятался от колонии
Житель Бурятии с зимы прятался от колонии
Происшествия, 04.06.2020
Беглец попался при проверке документов

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^