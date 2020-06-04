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В Бурятии четверо подростков всю ночь плутали по лесу

В Бурятии четверо подростков всю ночь плутали по лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропавшие подростки от станции Дивизионная дошли до Пыхты

Сегодня ночью, 4 июня, в 00:59 улан-удэнка позвонила в службу спасения на номер «112» и сообщила, что её ребёнок-подросток и трое его друзей ушли в лес за черемшой в районе станции Дивизионная и не вернулись.

Диспетчер направил информацию в соответствующие службы. На поиски подростков выдвинулись поисково-спасательные и полиция. Выйти на связь с подростками не удавалось, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Утром количество людей, участвующих в поиске превысило 30 человек, искали подростков добровольцы «Лиза Алерт» и местные жители. В 9 часов утра один из потерявшихся подростков вышел на связь с диспетчером «Система-112», после чего он переключил его на дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатель сказал детям оставаться на месте и развести костёр.

Потерявшихся детей обнаружили сотрудники полиции около 10:00. Юные сборщики черемши дошли аж местности Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии.

По данному факту начали доследственную проверку следователи.

- Дети сумели развести костер и относительно безопасно провести ночь. Однако двоим из них сейчас требуется медицинская помощь и обследование в связи с укусами клещей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

После медицинского осмотра и помощи дети будут опрошены следователем. С ними также проведут профилактическую беседу о безопасном посещении леса. 

Друзьям от 13 до 17 лет. 


пропавшие без вести
 
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