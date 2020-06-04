В Бурятии четверо подростков всю ночь плутали по лесу





Друзьям от 13 до 17 лет.







Сегодня ночью, 4 июня, в 00:59 улан-удэнка позвонила в службу спасения на номер «112» и сообщила, что её ребёнок-подросток и трое его друзей ушли в лес за черемшой в районе станции Дивизионная и не вернулись.Диспетчер направил информацию в соответствующие службы. На поиски подростков выдвинулись поисково-спасательные и полиция. Выйти на связь с подростками не удавалось, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.Утром количество людей, участвующих в поиске превысило 30 человек, искали подростков добровольцы «Лиза Алерт» и местные жители. В 9 часов утра один из потерявшихся подростков вышел на связь с диспетчером «Система-112», после чего он переключил его на дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатель сказал детям оставаться на месте и развести костёр.Потерявшихся детей обнаружили сотрудники полиции около 10:00. Юные сборщики черемши дошли аж местности Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии.По данному факту начали доследственную проверку следователи.- Дети сумели развести костер и относительно безопасно провести ночь. Однако двоим из них сейчас требуется медицинская помощь и обследование в связи с укусами клещей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.После медицинского осмотра и помощи дети будут опрошены следователем. С ними также проведут профилактическую беседу о безопасном посещении леса.