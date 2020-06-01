С жителя Бурятии взыскали более полумиллиона рублей за ДТП

Мужчина стал виновником аварии с крупным ущербом



Судебные приставы взыскали с жителя Еравнинского района Бурятии крупную сумму материального ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием, в размере свыше 610 тысяч рублей.



Мужчина стал виновником аварии, после которой машина потерпевшего оказалась не подлежащей восстановлению. По заключению экспертов, внедорожник не может быть допущен к передвижению по дорогам в связи с изменениями в её базовой конструкции.



Учитывая, что ремонт автомобиля является нецелесообразным, независимые эксперты определили размер ущерба в виде разницы между рыночной стоимостью внедорожника на момент наступления ДТП и его стоимостью в повреждённом состоянии. Ущерб был оценён в 998 тысяч рублей.



- Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать со страховой компании оставшуюся сумму страхового возмещения, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате услуг представителя на общую сумму свыше 270 тысяч рублей. А с виновника аварии оставшуюся часть возмещения материального ущерба с расходами услуг эксперта в 618 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управленияФССП России по Бурятии.



Судебные приставы установили место работы должника в электроэнергетической компании и обратили взыскание на его заработную плату.



На сегодня взысканная сумма перечислена на счёт взыскателя, уточнили в УФССП.



