Мужчина стал виновником аварии с крупным ущербом
Судебные приставы взыскали с жителя Еравнинского района Бурятии крупную сумму материального ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием, в размере свыше 610 тысяч рублей.
Мужчина стал виновником аварии, после которой машина потерпевшего оказалась не подлежащей восстановлению. По заключению экспертов, внедорожник не может быть допущен к передвижению по дорогам в связи с изменениями в её базовой конструкции.
Учитывая, что ремонт автомобиля является нецелесообразным, независимые эксперты определили размер ущерба в виде разницы между рыночной стоимостью внедорожника на момент наступления ДТП и его стоимостью в повреждённом состоянии. Ущерб был оценён в 998 тысяч рублей.
- Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать со страховой компании оставшуюся сумму страхового возмещения, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате услуг представителя на общую сумму свыше 270 тысяч рублей. А с виновника аварии оставшуюся часть возмещения материального ущерба с расходами услуг эксперта в 618 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управленияФССП России по Бурятии.
Судебные приставы установили место работы должника в электроэнергетической компании и обратили взыскание на его заработную плату.
На сегодня взысканная сумма перечислена на счёт взыскателя, уточнили в УФССП.
С жителя Бурятии взыскали более полумиллиона рублей за ДТП
Происшествия, Фото:
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