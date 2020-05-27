Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»

Для своего жениха из «американской армии» сельчанка брала кредиты
Заиграевская газета «Вперёд» опубликовала в своём паблике «Вконтакте» историю о том, как жительницу Заиграевского района обманул аферист, прикинувшийся американским солдатом.
- Тот сентябрьский вечер 2019 года Наталья не забудет никогда, ведь он навсегда изменил ее жизнь. Молодая женщина зарегистрировалась на сайте знакомств и почти сразу получила сообщение от мужчины, представившегося солдатом США, который проходит службу в Сирии. На фото был изображен статный парень в отличной спортивной форме. Томас Фергюсон, как он представился, недавно справил 38-летие и делал карьеру на военном поприще. Между ним и нашей землячкой завязалась переписка, плавно перешедшая в вайбер. Правда, возможна была только аудиосвязь, видео, как уверял Томас, запрещено по соображениям безопасности, - говорится в публикации газеты «Вперёд».
Три месяца пара общалась. Томас клялся Наталье в любви и уверял, что, как только будет окончен срок его службы, они поженятся и уедут в Америку. Мечты омрачала только одна проблема: Томасу нужно было отправить посылку в Москву, в бандероли будут упакованы деньги – будущее новоиспеченной семьи Фергюсон. Вся доставка из Сирии платная и единственная компания, которая берется за перевозку, якобы требует 270 тысяч. Томас просил возлюбленную помочь ему, ведь от почты зависит вся их жизнь.
В ноябре Наталья оформила кредит на сумму 300 тысяч рублей.
Получив необходимую сумму, мужчина продолжил общение с Натальей. Созванивались преимущественно ночью, когда женщина уже спала, поэтому она сразу и не поняла, что тот говорит далеко не на чистом английском.
- Но спустя время мужчина сообщил, что компания подняла цену до миллиона рублей! Таких денег у обычной селянки, конечно, не было, о чем она и сообщила собеседнику. Женщина говорила любимому, что ни один банк не даст ей кредит на такую сумму, и она не справится с ежемесячными платежами. Однако иностранец, видимо, обладал гипнотическими качествами и невероятным обаянием. Томас уверил, что как только приедет в Россию, сразу погасит все кредиты Натальи и увезет ее за океан, в счастливую безбедную жизнь. И женщина вновь поддалась на уговоры, - сообщает газета «Вперёд».
На этот раз кредит составил 500 тысяч рублей.
Благодарный Томас в ответ переслал своей спасительнице фотографии документов, и пара продолжила общение. В канун нового года солдат написал Наталье, что якобы он уже в Москве и проходит службу безопасности в Шереметьево, а вскоре заверил, что всё удачно и он вот-вот заберет посылку. С этими словами мужчина пропал на сутки.
- 1 января он вновь объявился, сообщив, что всю ночь гулял по Москве и мечтал о скорой встрече. Но на вопросы Натальи о точной дате приезда, он отмалчивался, стал вдруг малоразговорчивым и раздражительным. Выяснилось, что компания-перевозчик требует налог в 550 тысяч рублей и без них отказывается вернуть ему посылку с деньгами. В этот момент Наталья окончательно перестала верить своему другу и решила устроить ему проверку. Она искала его по разным сайтам и нашла сразу на нескольких ресурсах под разными никами. Выяснилось, что по номеру, который был указан в вайбере, зарегистрирован гражданин Африки, - говорится в публикации заиграевской газеты.
Наталья обратилась в правоохранительные органы. В общей сумме она потеряла 770 тысяч рублей.
Имена героев изменены
Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»
Происшествия, Фото:
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