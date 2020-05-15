В Иркутской области мошенница провернула аферу с поддельным чеком

На уловку мошенницы попалась продавец текстиля



Сотрудники полиции в Иркутской области задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве.



Девушка на сайте бесплатных объявлений подыскала домашний текстиль стоимостью семь тысяч рублей, связалась с продавцом и предложила оплатить товар через мобильный перевод. В качестве подтверждения оплаты она предоставила скрин файла с поддельным электронным чеком.



Однако через несколько минут перезвонила, и попросила вернуть деньги, сославшись на то, что поспешила с покупкой.



В результате потерпевшая, не убедившись в том, что деньги за товар ей действительно поступили на карту, перевела на счёт мошенницы свои сбережения. Вскоре мобильный телефон лжепокупательницы оказался недоступным.



Она ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за кражу. Задержанная проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

