В Иркутской области мошенница провернула аферу с поддельным чеком

На уловку мошенницы попалась продавец текстиля
Сотрудники полиции в Иркутской области задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве.
Девушка на сайте бесплатных объявлений подыскала домашний текстиль стоимостью семь тысяч рублей, связалась с продавцом и предложила оплатить товар через мобильный перевод. В качестве подтверждения оплаты она предоставила скрин файла с поддельным электронным чеком.
Однако через несколько минут перезвонила, и попросила вернуть деньги, сославшись на то, что поспешила с покупкой.
В результате потерпевшая, не убедившись в том, что деньги за товар ей действительно поступили на карту, перевела на счёт мошенницы свои сбережения. Вскоре мобильный телефон лжепокупательницы оказался недоступным.
Она ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за кражу. Задержанная проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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