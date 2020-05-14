Забайкальца осудили за контрабанду золота на 3,5 млн

Мужчина спрятал слитки с золотом в коробе передач



В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров (ч.1 ст.226.1 УК РФ).



В октябре прошлого года мужчина, находясь в Краснокаменске, спрятал 20 слитков золота под пластмассовый кожух коробки передач личного автомобиля. После чего он проследовал в посёлок Забайкальск, чтобы выехать в КНР.



В ходе таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса в его автомобиле было обнаружено 20 металлических слитков общим весом более 1,2 кг., содержащих в своём составе золото стоимостью более 3,5 млн. рублей.



- В ходе следствия и судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Контрабандно перемещаемое золото конфисковано в доход государства, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



