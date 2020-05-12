Молодой человек стоял следующим в очереди за девушкой, оставившей свой гаджет
В Закаменском районе Бурятии 3 мая в полицию поступило сообщение о краже телефона от 28-летней жительницы села Холтосон. Девушка сообщила, что забыла гаджет стоимостью 10 тысяч рублей на прилавке в одном из продуктовых магазинов села.
Участковый уполномоченный установил и задержал одного из покупателей. Украденный телефон изъят.
Как выяснилось, 20-летний молодой человек, стоявший следующим в очереди за покупками, забрал оставленный девушкой мобильный. Телефоном он планировал пользоваться, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.
Житель Бурятии украл забытый в магазине телефон
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарная машина приехала к отелю с сиреной
Лесоруб незаконно заготовил деревья на 640 тысяч рублей
Пожары в жилых домах произошли из-за короткого замыкания и перекала трубы
ДТП произошло на федеральной трассе возле надземного перехода
Преступники использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства
Он планировал ещё раз продать машину
Таким образом неадекватный мужчина отреагировал на замечание
Заражённого коронавирусом мужчину через суд отправят в больницу
Больные открытой формой туберкулёза уклонялись от госпитализации
Парень спрятал его в заброшенной постройке
В Бурятии стали известны подробности резонансного ограбления ветерана прямо в День Победы
Также на пожаре был повреждён автомобиль
В регионе 354 подтверждённых случаев заболевания COVID-19
Дым от пожара в Иволгинском районе было хорошо видно в Улан-Удэ
Ещё два человека пострадали