Житель Бурятии украл забытый в магазине телефон

Молодой человек стоял следующим в очереди за девушкой, оставившей свой гаджет



В Закаменском районе Бурятии 3 мая в полицию поступило сообщение о краже телефона от 28-летней жительницы села Холтосон. Девушка сообщила, что забыла гаджет стоимостью 10 тысяч рублей на прилавке в одном из продуктовых магазинов села.



Участковый уполномоченный установил и задержал одного из покупателей. Украденный телефон изъят.



Как выяснилось, 20-летний молодой человек, стоявший следующим в очереди за покупками, забрал оставленный девушкой мобильный. Телефоном он планировал пользоваться, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.



