 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Мая

11 Мая

Популярное

Житель Бурятии украл забытый в магазине телефон

Житель Бурятии украл забытый в магазине телефон
Происшествия, 
Молодой человек стоял следующим в очереди за девушкой, оставившей свой гаджет

В Закаменском районе Бурятии 3 мая в полицию поступило сообщение о краже телефона от 28-летней жительницы села Холтосон. Девушка сообщила, что забыла гаджет стоимостью 10 тысяч рублей на прилавке в одном из продуктовых магазинов села.

Участковый уполномоченный установил и задержал одного из покупателей. Украденный телефон изъят.

Как выяснилось, 20-летний молодой человек, стоявший следующим в очереди за покупками, забрал оставленный девушкой мобильный. Телефоном он планировал пользоваться, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В отель «Мэргэн Батор» в Улан-Удэ приезжали пожарные
В отель «Мэргэн Батор» в Улан-Удэ приезжали пожарные
Происшествия, 12.05.2020
Пожарная машина приехала к отелю с сиреной
Житель Бурятии обманом нанял односельчанина на вывоз деревьев
Житель Бурятии обманом нанял односельчанина на вывоз деревьев
Происшествия, 12.05.2020
Лесоруб незаконно заготовил деревья на 640 тысяч рублей
В Бурятии горели два дома
В Бурятии горели два дома
Происшествия, 12.05.2020
Пожары в жилых домах произошли из-за короткого замыкания и перекала трубы
В Улан-Удэ после ДТП «Тойоту» увезли на эвакуаторе
В Улан-Удэ после ДТП «Тойоту» увезли на эвакуаторе
Происшествия, 12.05.2020
ДТП произошло на федеральной трассе возле надземного перехода
В Иркутской области банда «чёрных» лесорубов нанесла ущерб на 6 миллионов
В Иркутской области банда «чёрных» лесорубов нанесла ущерб на 6 миллионов
Происшествия, 12.05.2020
Преступники использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства
Пьяный улан-удэнец распылил газ на медиков «скорой»
Пьяный улан-удэнец распылил газ на медиков «скорой»
Происшествия, 12.05.2020
Таким образом неадекватный мужчина отреагировал на замечание
В Забайкалье больной коронавирусом сбежал с самоизоляции
В Забайкалье больной коронавирусом сбежал с самоизоляции
Происшествия, 12.05.2020
Заражённого коронавирусом мужчину через суд отправят в больницу
В Забайкалье не лечились мать и сын с открытой формой туберкулёза
В Забайкалье не лечились мать и сын с открытой формой туберкулёза
Происшествия, 12.05.2020
Больные открытой формой туберкулёза уклонялись от госпитализации
Забайкалец украл велосипед с лестничной площадки
Забайкалец украл велосипед с лестничной площадки
Происшествия, 12.05.2020
Парень спрятал его в заброшенной постройке
Житель Бурятии 9 мая вывернул руку ветерану и ограбил
Житель Бурятии 9 мая вывернул руку ветерану и ограбил
Происшествия, 12.05.2020
В Бурятии стали известны подробности резонансного ограбления ветерана прямо в День Победы
В Улан-Удэ из-за детской шалости сгорел дом
В Улан-Удэ из-за детской шалости сгорел дом
Происшествия, 12.05.2020
Также на пожаре был повреждён автомобиль
В Иркутской области выявили 20 новых больных коронавирусом
В Иркутской области выявили 20 новых больных коронавирусом
Происшествия, 12.05.2020
В регионе 354 подтверждённых случаев заболевания COVID-19
В Иволгинском районе Бурятии тушат крупный пожар
В Иволгинском районе Бурятии тушат крупный пожар
Происшествия, 12.05.2020
Дым от пожара в Иволгинском районе было хорошо видно в Улан-Удэ

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^