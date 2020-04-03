Конфликт произошёл в баре
В Чите в конце марта в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что кто-то из кармана куртки украл у него сотовый телефон «Сони».
Накануне потерпевший отдыхал в баре. В ходе распития спиртного между ним и неизвестным возник конфликт, для его «урегулирования» мужчины вышли на улицу, где завязалась драка. Придя домой, потерпевший обнаружил отсутствие телефона.
Полицейские задержали и доставили в отдел подозреваемого – 24-летнего местного жителя, при нём оказался украденный телефон. Возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец украл телефон во время драки
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