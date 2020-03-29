Вечером в воскресенье без света остались жители Шишковки
В 9-м часу вечера 29 марта об отключении электричества сообщили жители микрорайона Шишковка в Улан-Удэ. Местные жители рассказали, что соседнюю Лысую гору это не коснулось.
По словам местных жителей, перед отключением света прозвучал хлопок на улице Жуковского, 23. «Неужели взорвался трансформатор во дворе?» - говорят жильцы.
Причина отключения электричества пока устанавливается. В мэрии Улан-Удэ пообещали, что восстановительные работы завершатся в течение часа.
Улан-удэнцы перед отключением света слышали хлопок
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вечером в воскресенье без света остались жители Шишковки
Трагедия произошла в США
В Москве за сутки – 197 новых заболевших
У пассажирки этого рейса подозревается коронавирус
Находку принесли в магазин дети
За два месяца 2020 года сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли 206 автолюбителей
Преступление произошло в стенах питейного заведения
Стали известны подробности вчерашней аварии на Элеваторе
Число больных коронавирусом в Бурятии в ближайшее время может вырасти
Все больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу
О своём состоянии «Байкал-Daily» рассказал сам Вадим Бредний
Мужчина хранил у себя дома боевую гранату, пистолет и множество холодного оружия
МВД по Бурятии прокомментировало информацию о возможном избиении рабочего полицейскими
Роспотребнадзор и минздрав Бурятии переходят на круглосуточный режим работы
Мужчина закопал мешки с омулем в огороде