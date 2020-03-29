Улан-удэнцы перед отключением света слышали хлопок

Вечером в воскресенье без света остались жители Шишковки



В 9-м часу вечера 29 марта об отключении электричества сообщили жители микрорайона Шишковка в Улан-Удэ. Местные жители рассказали, что соседнюю Лысую гору это не коснулось.



По словам местных жителей, перед отключением света прозвучал хлопок на улице Жуковского, 23. «Неужели взорвался трансформатор во дворе?» - говорят жильцы.



Причина отключения электричества пока устанавливается. В мэрии Улан-Удэ пообещали, что восстановительные работы завершатся в течение часа.

