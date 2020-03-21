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Массовое ДТП в Улан-Удэ заблокировало движение

Массовое ДТП в Улан-Удэ заблокировало движение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась сегодня утром на Левом берегу

Сегодня около семи часов утра на повороте в посёлок Солдатский в Улан-Удэ произошло массовое ДТП.

По словам очевидца, молодой человек за рулём автомобиля «Хонда Одиссей», который двигался со стороны города в направлении посёлка Исток, совершил столкновение со стоящим на светофоре автомобилем «Тойота Виста».

От удара «Висту» отбросило на полосу встречного движения. Здесь иномарка столкнулась с автомобилем «Жигули». От удара автомобили разлетелись в разные стороны, «Виста» продолжила движение и врезалась в отбойник. В тот же момент «Хонду» от ударов «Висты» отбросило в грузовик. От столкновения её развернуло,рассказал очевидец.

ДТП заблокировало обе полосы движения и одну полосу по направлению в центр города.

- В результате ДТП пострадавших нет. Но у виновника имелись следы крови на руках и лице, от госпитализации он отказался, - уточнил свидетель происшествия.

Автомобили получили различные повреждения.

- Особенно досталось «Тойоте» и «Хонде», - добавил очевидец.







ДТП
 
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