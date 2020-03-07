Мужчина уже потерял сознание и едва не погиб
Сегодня ночью в городе Закаменск в Бурятии пожарные спасли мужчину.
В 01:59 на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Пожарные приехали в 02:03. В подъезде было сильное задымление.
Звено газодымозащитной службы проникло через окно в квартиру. В плотной завесе дыма в одной из комнат пожарный Михаил Каримов обнаружил лежащего без сознания мужчину. Огнеборцы вынесли его из задымленного помещения и передали пострадавшего работникам скорой помощи. После приступили к ликвидации возгорания.
Огонь повредил диван и пол на площади 5 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение огнем при курении.
Мужчину спасли начальник караула Михаил Каримов и пожарные Алексей Кузьмин и Виктор Тугутов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта на пожаре погибла 85-летняя пенсионерка.
В Бурятии пожарные спасли в плотном дыму мужчину
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 07.03.2020
Мужчина не работает
Водитель «Короллы» врезался в автобус
В аварии пострадала девушка-водитель
В республике вовсю готовятся к пожароопасному сезону
Приставы подозреваются в получении взятки в 60 тысяч рублей
Некий Баир лама обманом получил письмо и будет попрошайничать от лица фонда «Здоровье Бурятии»
В ночь с 5 на 6 марта горели гаражи
Мать отвезла сына в школу, после чего он исчез
Мошенница отправится за решётку только после достижения её ребёнком 14 лет
Авария случилась сегодня рано утром на трассе «Байкал»
Школьник ушёл из дома накануне утром
Незнакомка нашла кошелёк и потратила деньги на покупку телефона
Беспородный пёс сорвался с цепи
Наркоторговцы прятали закладки по всему городу
Пострадавшую с травмами доставили в больницу