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В Бурятии пожарные спасли в плотном дыму мужчину

В Бурятии пожарные спасли в плотном дыму мужчину
Происшествия, 
Мужчина уже потерял сознание и едва не погиб

Сегодня ночью в городе Закаменск в Бурятии пожарные спасли мужчину.

В 01:59 на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Пожарные приехали в 02:03. В подъезде было сильное задымление.

Звено газодымозащитной службы проникло через окно в квартиру. В плотной завесе дыма в одной из комнат пожарный Михаил Каримов обнаружил лежащего без сознания мужчину. Огнеборцы вынесли его из задымленного помещения и передали пострадавшего работникам скорой помощи. После приступили к ликвидации возгорания.

Огонь повредил диван и пол на площади 5 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение огнем при курении.

Мужчину спасли начальник караула Михаил Каримов и пожарные Алексей Кузьмин и Виктор Тугутов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта на пожаре погибла 85-летняя пенсионерка
пожар
 
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