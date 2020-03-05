В Бурятии на пожаре погибла 85-летняя пенсионерка

Дом сгорел полностью
5 марта в 7:26 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Тунка Тункинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных дом горел полностью, существовала угроза перехода огня на надворные постройки.
В результате пожара обрушилась кровля, жилое строение повреждено изнутри на всей пощади.
В ходе разбора места пожара обнаружено тело хозяйки дома 85 лет. Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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