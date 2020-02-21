Житель Бурятии простил друга, сломавшего ему рёбра

Приятель избил его в ходе ссоры



Ночью в Прибайкальском районе Бурятии двое друзей, живущие в одном доме, поссорились на кухне. Во время перепалки мужчина ударил приятеля кулаком в лицо, отчего он упал на пол.



Затем пинал лежащего друга, который не вставал с пола и не сопротивлялся. В результате сломал ему два ребра.



Дело дошло до суда. Потерпевший заявил, что претензий к подсудимому не имеет, поскольку он принёс ему свои извинения, которые он принял, просил строго его не наказывать.



Сам мужчина, избивший друга, вину признал полностью. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».



В итоге Прибайкальский районный суд назначил нападавшему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.



Также суд постановил взыскать с него в пользу Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии сумму в 54 696 (за лечение его друга в медучреждении).





