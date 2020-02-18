В Улан-Удэ «КамАЗ» едва не раздавил «Жигули»

От удара на дорогу даже вылилось топливо
Сегодня, 18 февраля, около 17 часов на улице Революции 1905 года «КамАЗ» смял «Жигули».
Всё произошло напротив железнодорожной поликлиники. По предварительной информации, водитель грузовика, выезжавший с прилегающей территории, не предоставил преимущество легковушке. После столкновения на передней части «Жигули» образовалась большая вмятина.
От удара «Жигули» пробило радиатор. А у «КамАЗа», по словам очевидцев, даже полилось топливо на проезжую часть. Течь удалось быстро остановить.
ДТП вызвало огромную пробку. Столкнувшиеся автомобили заняли две полосы движения.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 17 февраля в Улан-Удэ произошло очередное ДТП со «скорой»
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От удара на дорогу даже вылилось топливо
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