В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП

Накануне, 17 февраля, около восьми часов вечера на улице Комсомольская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием «скорой». По слова очевидца аварии, автомобиль скорой медицинской помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Так что, вероятно, бригада ехала на вызов.
Когда «скорая» начала перестраиваться для поворота во двор, в неё врезался автомобиль «Хонда». По предварительной информации, водитель иномарки не предоставил преимущественное право проезда автомобилю экстренной помощи. Сам он свою вину не признавал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале месяца в Улан-Удэ в 47-м квартале города в «скорую» срезался автомобиль «Тойота Марк-2». Фельдшер и врач получили ушибы, после осмотра были отпущены домой.
Неделей ранее на перекрёстке улиц Трубачеева и Сахьяновой пьяный водитель «Тойоты Марк II» также врезался в машину скорой медицинской помощи. В результате аварии также пострадали два медработника, к счастью, они не получили серьёзных травм.