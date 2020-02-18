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В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП

В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Комсомольской

Накануне, 17 февраля, около восьми часов вечера на улице Комсомольская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием «скорой». По слова очевидца аварии, автомобиль скорой медицинской помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Так что, вероятно, бригада ехала на вызов.

Когда «скорая» начала перестраиваться для поворота во двор, в неё врезался автомобиль «Хонда». По предварительной информации, водитель иномарки не предоставил преимущественное право проезда автомобилю экстренной помощи. Сам он свою вину не признавал.


Как сообщал «Байкал-Daily», в начале месяца в Улан-Удэ в 47-м квартале города в «скорую» срезался автомобиль «Тойота Марк-2». Фельдшер и врач получили ушибы, после осмотра были отпущены домой.

Неделей ранее на перекрёстке улиц Трубачеева и Сахьяновой пьяный водитель «Тойоты Марк II» также врезался в машину скорой медицинской помощи. В результате аварии также пострадали два медработника, к счастью, они не получили серьёзных травм.
ДТП скорая помощь
 
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