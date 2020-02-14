В Забайкалье служебная собака нашла квартирного вора

Мужчина украл телевизор, приставку и продукты
В четверг в полицию поступило сообщение от жителя села Домна Забайкальского края о краже из частного дома. В жилище проникли, разбив пластиковое окно. Неизвестный украл телевизор, приставку и продукты питания.
Прибывшие на место преступления полицейские применили служебную собаку. Она следам обуви взяла след и указала направление движения подозреваемого через реку Ингода к частным домам.
В результате подворного обхода задержан ранее судимый 47-летний местный житель. Украденный телевизор мужчина спрятал недалеко от дома в кустах.
Сотрудники полиции изъяли всё украденное и вернули потерпевшему.
По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Мужчина украл телевизор, приставку и продукты
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