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В Забайкалье служебная собака нашла квартирного вора

В Забайкалье служебная собака нашла квартирного вора
Происшествия, 
Мужчина украл телевизор, приставку и продукты

В четверг в полицию поступило сообщение от жителя села Домна Забайкальского края о краже из частного дома. В жилище проникли, разбив пластиковое окно. Неизвестный украл телевизор, приставку и продукты питания.

Прибывшие на место преступления полицейские применили служебную собаку. Она следам обуви взяла след и указала направление движения подозреваемого через реку Ингода к частным домам.

В результате подворного обхода задержан ранее судимый 47-летний местный житель. Украденный телевизор мужчина спрятал недалеко от дома в кустах.


Сотрудники полиции изъяли всё украденное и вернули потерпевшему.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


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