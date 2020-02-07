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Дембель из Бурятии ударил женщину-полицейского

Дембель из Бурятии ударил женщину-полицейского
Происшествия, 
Инцидент произошёл, когда житель Бурятии возвращался со срочной службы

В Хабаровске житель Бурятии осуждён за нападение на женщину-полицейского.

В июне 2019 года 22-летний житель Бурятии возвращался домой со срочной службы в Вооружённых силах России. В поезде «Владивосток-Москва» пьяный дембель вёл себя неспокойно, распивал спиртное и нарушал общественный порядок. На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Они потребовали проследовать с ними дежурную часть для привлечения к административной ответственности. Тогда дембель ударил несколько раз женщину-полицейского в лицо.

- Обвиняемый вину не признавал. Однако следствием собраны убедительные и достаточные доказательства, подтверждающие умышленное преступление, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Суд назначил парню наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.


насилие в отношении представителя власти полиция
 
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