Инцидент произошёл, когда житель Бурятии возвращался со срочной службы
В Хабаровске житель Бурятии осуждён за нападение на женщину-полицейского.
В июне 2019 года 22-летний житель Бурятии возвращался домой со срочной службы в Вооружённых силах России. В поезде «Владивосток-Москва» пьяный дембель вёл себя неспокойно, распивал спиртное и нарушал общественный порядок. На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Они потребовали проследовать с ними дежурную часть для привлечения к административной ответственности. Тогда дембель ударил несколько раз женщину-полицейского в лицо.
- Обвиняемый вину не признавал. Однако следствием собраны убедительные и достаточные доказательства, подтверждающие умышленное преступление, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Суд назначил парню наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
Дембель из Бурятии ударил женщину-полицейского
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