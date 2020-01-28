Несколько улиц, школа в Улан-Удэ дважды оставались без света

Произошло аварийное отключение света



Накануне, 27 января, в 8:20 произошло аварийное отключение электроэнергии в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Без света остались потребители ДНТ «Орбита», улицы Богданова, Заломова, Плодовоягодная, филиал школы № 38 (ул. Богданова, 2а) с котельной, водонапорная башня МУП «Водоканал» (ул. Богданова, 15).



Потребителей запитали поэтапно. В 11:24 запитали по нормальной схеме всех потребителей, кроме филиала школы № 38 с котельной. В 11:40 котельную образовательного учреждения запитали от резервного источника питания. Время отключения составило более трёх часов.



После обследования линии выявлена неисправность. В 17:35 отключили электроэнергию всем потребителям, через час с небольшим свет появился в домах горожан. В филиале школы №38 время отключения составило 10 часов 31 минута, сообщается в оперативной сводке по городу.

