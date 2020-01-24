Из-за ДТП в Улан-Удэ образовался затор

Авария произошла сегодня в утром
Сегодня утром, около 7:40, на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество движения «Тойоте Калдине», в результате чего произошла авария.
Автомобили получили механические повреждения. Из-за ДТП образовался затор в сторону центра города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в среду в утренний «час-пик» на Элеваторе столкнулись автобус и иномарка. Из-за аварии образовалась пробка
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