Студент из Монголии пострадал в драке в Улан-Удэ

После потасовки оба парня - иностранец и его противник - обратились за медицинской помощью в больницу



16 января в центре Улан-Удэ между двумя молодыми людьми произошла драка. После потасовки оба обратились за помощью в больницу с травмами различной степени тяжести.



- Сотрудники полиции выяснили, что граждане в ходе перепалки нанесли друг другу побои. Проводится проверка, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.



У одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма и различные ушибы, добавили в полиции.



По данным «Байкал-Daily», оба молодых человека учатся в одном из местных вузов. Один из них студент из Монголии.



