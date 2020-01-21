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Студент из Монголии пострадал в драке в Улан-Удэ

Студент из Монголии пострадал в драке в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После потасовки оба парня - иностранец и его противник - обратились за медицинской помощью в больницу

16 января в центре Улан-Удэ между двумя молодыми людьми произошла драка. После потасовки оба обратились за помощью в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Сотрудники полиции выяснили, что граждане в ходе перепалки нанесли друг другу побои. Проводится проверка, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.

У одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма и различные ушибы, добавили в полиции.

По данным «Байкал-Daily», оба молодых человека учатся в одном из местных вузов. Один из них студент из Монголии.  

драка
 
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