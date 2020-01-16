В том числе погибли два маленьких ребёнка
7 человек погибли на пожарах прошлым вечером и ночью в Иркутской области.
В посёлке Большеворонежском Зиминского района погибли двое детей: трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка. Их старший брат, семи лет, получил ожоги. Известно, что в момент начала пожара дети оставались дома одни без присмотра.
В деревне Булык Боханского района на пожаре погиб 64-летний мужчина, в городе Усолье-Сибирском погиб 39-летний мужчина, в посёлке Усть-Уда погибли сразу три человека– двое мужчин и женщина.
Все пожары произошли в частных жилых домах. Погибшие взрослые при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время на пожарах работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС для установления причин и обстоятельств. Во все населённые пункты, где произошли пожары с гибелью людей, выехали оперативные группы спасателей. В их состав вошли опытные дознаватели и психологи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области за несколько часов на пожарах погибли семь человек
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