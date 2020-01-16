 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

В Иркутской области за несколько часов на пожарах погибли семь человек

В Иркутской области за несколько часов на пожарах погибли семь человек
Происшествия, 
В том числе погибли два маленьких ребёнка

7 человек погибли на пожарах прошлым вечером и ночью в Иркутской области.

В посёлке Большеворонежском Зиминского района погибли двое детей: трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка. Их старший брат, семи лет, получил ожоги. Известно, что в момент начала пожара дети оставались дома одни без присмотра.

В деревне Булык Боханского района на пожаре погиб 64-летний мужчина, в городе Усолье-Сибирском погиб 39-летний мужчина, в посёлке Усть-Уда погибли сразу три человека– двое мужчин и женщина.

Все пожары произошли в частных жилых домах. Погибшие взрослые при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на пожарах работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС для установления причин и обстоятельств. Во все населённые пункты, где произошли пожары с гибелью людей, выехали оперативные группы спасателей. В их состав вошли опытные дознаватели и психологи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области


пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны
В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны
Происшествия, 16.01.2020
Один из пострадавших в страшном ДТП на Саянах впал в кому
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Происшествия, 16.01.2020
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Происшествия, 16.01.2020
Бешеная лиса напала на собак  
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Происшествия, 16.01.2020
Сельчанина арестовали на трое суток
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
Происшествия, 16.01.2020
Виновник трагедии после наезда бросил машину и убежал
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
Происшествия, 16.01.2020
Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 16.01.2020
Инцидент случился на «Шишковке»
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
Происшествия, 15.01.2020
Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
Происшествия, 15.01.2020
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Происшествия, 15.01.2020
Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^