Двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Ещё один ребёнок получил ожоги



На пожаре в частном жилом доме в посёлке Большеворонежский Зиминского района Иркутской области погибли двое детей. Ещё один ребёнок пострадал, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.



- Погибли мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения. Госпитализирован мальчик 2012 года рождения с ожогами лица и рук I и II степеней, - сказал собеседник агентства.



Предварительно, пожар возник по электротехнической причине. На место происшествия из Иркутска выехала следственно-оперативная группа. В её состав также вошли психологи МЧС, они работают с родителями.



Известно, что в момент пожара дети находились дома одни, мать отлучилась на непродолжительное время в магазин. Старший из детей выбрался из дома, позвал на помощь, но спасти младших не удалось, уточняет «Интерфакс-Сибирь».





