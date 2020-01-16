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Двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли на пожаре в Иркутской области
Происшествия, 
Ещё один ребёнок получил ожоги

На пожаре в частном жилом доме в посёлке Большеворонежский Зиминского района Иркутской области погибли двое детей. Ещё один ребёнок пострадал, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

- Погибли мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения. Госпитализирован мальчик 2012 года рождения с ожогами лица и рук I и II степеней, - сказал собеседник агентства.

Предварительно, пожар возник по электротехнической причине. На место происшествия из Иркутска выехала следственно-оперативная группа. В её состав также вошли психологи МЧС, они работают с родителями.

Известно, что в момент пожара дети находились дома одни, мать отлучилась на непродолжительное время в магазин. Старший из детей выбрался из дома, позвал на помощь, но спасти младших не удалось, уточняет «Интерфакс-Сибирь».


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