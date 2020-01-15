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У жителя Бурятии нашли почти полкило марихуаны

У жителя Бурятии нашли почти полкило марихуаны
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

14 января в одном из сёл Кяхтинского района Бурятии полицейские задержали подозреваемого в наркопреступлении. По месту жительства 37-летнего мужчины было обнаружено более 450 граммов марихуаны.

Мужчина не работает, ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


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