Пожары произошли в районах республики
8 января в ДНТ «Джидинское» Иволгинского района загорелись надворные постройки. На момент пожарной охраны горели баня и крыша летнего дома.
В результате пожара огнём уничтожены баня на площади 7,5 кв. м. и крыша летнего дома на площади 12 кв. м. Причина пожара устанавливается, предположительно ею мог послужить перекал печи.
Вероятно, по этой же причине в тот же день произошел пожар в гараже в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. На момент прибытия пожарных горела крыша гаража. В результате пожара уничтожены крыша и потолочные перекрытия строения на площади 120 кв. м.
Всего в Бурятии 8 января произошло 10 пожаров, 7 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горели баня, летний дом и гараж
Происшествия, Фото:
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