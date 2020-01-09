 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

В Бурятии горели баня, летний дом и гараж

В Бурятии горели баня, летний дом и гараж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожары произошли в районах республики

8 января в ДНТ «Джидинское» Иволгинского района загорелись надворные постройки. На момент пожарной охраны горели баня и крыша летнего дома.

В результате пожара огнём уничтожены баня на площади 7,5 кв. м. и крыша летнего дома на площади 12 кв. м. Причина пожара устанавливается, предположительно ею мог послужить перекал печи.

Вероятно, по этой же причине в тот же день произошел пожар в гараже в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. На момент прибытия пожарных горела крыша гаража. В результате пожара уничтожены крыша и потолочные перекрытия строения на площади 120 кв. м.

Всего в Бурятии 8 января произошло 10 пожаров, 7 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 75-летняя бабушка украла выпавший из кармана кошелёк
В Бурятии 75-летняя бабушка украла выпавший из кармана кошелёк
Происшествия, 09.01.2020
Пенсионерка рассказала, что сама однажды потеряла деньги в похожей ситуации, но тогда ей никто не помог
В Бурятии в праздники поймали 138 пьяных водителей
В Бурятии в праздники поймали 138 пьяных водителей
Происшествия, 09.01.2020
За восемь дней нового года произошло 130 ДТП
В Бурятии горели баня, летний дом и гараж
В Бурятии горели баня, летний дом и гараж
Происшествия, 09.01.2020
Пожары произошли в районах республики
В Чите сноубордисты получили травмы на подъёмнике
В Чите сноубордисты получили травмы на подъёмнике
Происшествия, 09.01.2020
По словам очевидцев, пострадавшие упали с высоты четырёх метров
«Покойся с миром»: Жители Бурятии скорбят по погибшей в ДТП студентке
«Покойся с миром»: Жители Бурятии скорбят по погибшей в ДТП студентке
Происшествия, 09.01.2020
Сбитая бизнесменом девушка училась в республиканском многоуровневом колледже
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 09.01.2020
Авария произошла возле надземного пешеходного перехода
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 09.01.2020
Мужчину дважды задержали нетрезвым за рулём
В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи
В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи
Происшествия, 09.01.2020
У семьи погибшей девушки нет средств на хорошего адвоката
Трое жителей Бурятии напали на полицейских в кафе
Трое жителей Бурятии напали на полицейских в кафе
Происшествия, 09.01.2020
Двое мужчин и женщина били сотрудников полиции по голове
У жителя Улан-Удэ угнали Land Rover за три миллиона
У жителя Улан-Удэ угнали Land Rover за три миллиона
Происшествия, 09.01.2020
Владелец дорогой иномарки смог дистанционно заглушить двигатель
Новые знакомые отобрали у забайкальца вещи и деньги
Новые знакомые отобрали у забайкальца вещи и деньги
Происшествия, 08.01.2020
Он познакомился с двумя мужчинами, с которыми в ходе распития алкоголя возник конфликт
Житель Бурятии украл электроинструменты и кабель на 400 тысяч
Житель Бурятии украл электроинструменты и кабель на 400 тысяч
Происшествия, 08.01.2020
Вор ранее работал на хозяина склада разнорабочим

Забайкалец украл технику из дома знакомого
Забайкалец украл технику из дома знакомого
Происшествия, 08.01.2020
Хозяин уехал на выходные, а ключ от дома оставил во дворе в условном месте
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 26 тысяч
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 26 тысяч
Происшествия, 08.01.2020
Древесину он заготавливал для личных нужд
Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Происшествия, 08.01.2020
Он отобрал у приятеля телефон, когда тот отказался от обмена сотовыми

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^