В Бурятии горели баня, летний дом и гараж

Пожары произошли в районах республики



8 января в ДНТ «Джидинское» Иволгинского района загорелись надворные постройки. На момент пожарной охраны горели баня и крыша летнего дома.



В результате пожара огнём уничтожены баня на площади 7,5 кв. м. и крыша летнего дома на площади 12 кв. м. Причина пожара устанавливается, предположительно ею мог послужить перекал печи.



Вероятно, по этой же причине в тот же день произошел пожар в гараже в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. На момент прибытия пожарных горела крыша гаража. В результате пожара уничтожены крыша и потолочные перекрытия строения на площади 120 кв. м.



Всего в Бурятии 8 января произошло 10 пожаров, 7 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

