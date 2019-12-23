Вечером 20 декабря пятилетняя девочка во дворе микрорайона Юбилейный в Иркутске попала под колёса
Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, ребёнок скатился с горки на проезжую часть под колеса автомобиля «Хонда Фрид» и получил травму спины.
Известно, что в момент происшествия девочка находилась в сопровождении матери.
В течение суток несанкционированная горка была ликвидирована городскими дорожными службами, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
В Иркутске пятилетняя девочка попала под машину, катаясь с горки
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