В Ангарске вор украл из квартиры женскую косметику

Вор понёс коробку в руках



В Ангарске раскрыли квартирную кражу, совершённую в 120 квартале. Из квартиры украли ноутбук и женскую косметику. Сигнал получили сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.



Сотрудники заметили возле Центрального рынка мужчину, в руках которого была коробка и сумка.



При проверке документов выяснилось, что данный гражданин прибыл в Ангарск из Черемхово. Задержанный заметно нервничал и не смог объяснить, зачем ему женская косметика.



Гражданина доставили в отдел полиции, где выяснилось, что именно он совершил кражу. В подъезде дома мужчина увидел открытую дверь одной из квартир и зашёл внутрь.



Похищенное возращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.





