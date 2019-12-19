Вор понёс коробку в руках
В Ангарске раскрыли квартирную кражу, совершённую в 120 квартале. Из квартиры украли ноутбук и женскую косметику. Сигнал получили сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Сотрудники заметили возле Центрального рынка мужчину, в руках которого была коробка и сумка.
При проверке документов выяснилось, что данный гражданин прибыл в Ангарск из Черемхово. Задержанный заметно нервничал и не смог объяснить, зачем ему женская косметика.
Гражданина доставили в отдел полиции, где выяснилось, что именно он совершил кражу. В подъезде дома мужчина увидел открытую дверь одной из квартир и зашёл внутрь.
Похищенное возращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.
В Ангарске вор украл из квартиры женскую косметику
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