В Бурятии назвали самый опасный для автомобилистов день недели

В Бурятии вычислили, в какие месяцы, дни недели и в какое время чаще всего происходят смертельные ДТП
Управление ГИБДД МВД по Бурятии провело анализ ДТП смертельным исходом за январь – ноябрь текущего года. В Бурятии за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 115 ДТП со смертельным исходом. В результате этих происшествий погибли 128 человек, ранены 77 участников дорожного движения. Показатель смертности населения на дорогах составил 13 погибших на 100 тысяч населения.
В 2019 году наибольшее количество смертельных ДТП пришлось на октябрь (18 погибших), август, сентябрь и ноябрь (по 16 человек). Исходя из анализа по дням недели, самым аварийно-опасным является суббота - в 27 ДТП погиб 31 человек. В течение суток чаще всего ДТП со смертельным исходом фиксировались в период времени с 19 до 21 часов.
- Наибольшее количество участников дорожного движения погибло в ДТП совершённых в Улан-Удэ (24 человека), Кабанском (15), Иволгинском (14) и Заиграевском (11) районах. В целом на четыре муниципальных образования пришлась половина всех погибших людей (64), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Чаще всего гибнут водители – 48 человек. По 40 человек погибли в качестве пешеходов и пассажиров. Практически во всех ДТП погибшими водителями были мужчины (44 человека), при этом в 47,9% (23 ДТП) их возраст составлял от 20 до 40 лет. 30 из 40 погибших пеших участников дорожного движения – это мужчины.
Также с начала года погибли 20 женщин-пассажиров.
Более половины участников дорожного движения погибло в ДТП в границах населённых пунктов (в 65 смертельных ДТП, погибло 74 человека). Максимальное число ДТП с погибшими в них людьми зарегистрировано на дорогах местного значения (56 человек), на региональных (30) и федерального (29). Так, на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 15 ДТП погибли 17 человек, на А-340 «Улан-Удэ – Кяхта» в 8 происшествиях погибли 9 человек. В результате одного ДТП на федеральной автодороге «Култук – Монды» погибли три участника дорожного движения.
Пять человек погибли на лесных дорогах, один – в результате съезда транспортного средства в водоём. Ещё четыре человека скончались от полученных травм при пересечении железнодорожных переездов на запрещающие сигналы.
Основными причинами совершения смертельных ДТП в опрокидываниях стали – превышение (несоответствие) скорости движения транспортных средств в 22 случаях, приведших к гибели 26 человек. В 21 аварии водители управляли транспортом в состоянии опьянения. В столкновениях транспортных средств основная причина – это выезд на полосу встречного движения. В результате 11 таких происшествий погибли 13 человек. При этом в 9 случаях водители находились в нетрезвом состоянии, а 7 человек не имели водительских прав.
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Происшествия, Фото:
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