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Улан-удэнец попал в ДТП на угнанной машине

Улан-удэнец попал в ДТП на угнанной машине
Происшествия, 
Хозяйка машины нашла свой автомобиль со следами ДТП

10 декабря в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась горожанка, которая обнаружила свой автомобиль после ДТП.

Женщина рассказала, что на машине ездит её знакомый. Вечером 8 декабря мужчина оставил автомобиль во дворе многоквартирного жилого дома. Спустя несколько часов автомобиль владелица обнаружила в нескольких метрах от места парковки со следами дорожно-транспортного происшествия.

Дознаватель установил, что ночью во двор зашёл знакомый водителя и, увидев автомобиль друга, решил на нём покататься. Молодой человек знал, как открывается и заводится авто. Проехав несколько метров, он не справился с управлением, столкнулся с другой машиной, бросил авто и скрылся.

24-летний угонщик ранее не судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


ДТП угон
 
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