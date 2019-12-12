Хозяйка машины нашла свой автомобиль со следами ДТП
10 декабря в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась горожанка, которая обнаружила свой автомобиль после ДТП.
Женщина рассказала, что на машине ездит её знакомый. Вечером 8 декабря мужчина оставил автомобиль во дворе многоквартирного жилого дома. Спустя несколько часов автомобиль владелица обнаружила в нескольких метрах от места парковки со следами дорожно-транспортного происшествия.
Дознаватель установил, что ночью во двор зашёл знакомый водителя и, увидев автомобиль друга, решил на нём покататься. Молодой человек знал, как открывается и заводится авто. Проехав несколько метров, он не справился с управлением, столкнулся с другой машиной, бросил авто и скрылся.
24-летний угонщик ранее не судим, не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец попал в ДТП на угнанной машине
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