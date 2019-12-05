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«Отняли два года жизни»: В Бурятии присяжные спасли обвиняемого в убийстве

«Отняли два года жизни»: В Бурятии присяжные спасли обвиняемого в убийстве
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Оправдательный приговор пенсионеру из Бурятии, которого ложно обвинили в убийстве, «выстоял» апелляцию

4 декабря издание «Медиазона» опубликовало большую статью журналиста Никиты Сологуба под названием «Синдром отмены. Как гособвинение страхуется от оправдательных вердиктов в суде присяжных». В этом материале журналист изучил несколько дел, в которых вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор, вынесенный районным судом на основе вердикта присяжных.

В самом начале приведена история пенсионера из Бурятии, но его дело оказалось скорее исключением из правил – его оправдательный приговор «устоял» в апелляции.

10 ноября 2017 года 62-летний житель села Новая Брянь Заиграевского района вышел из квартиры и отправился за кормом для своих собак, живших на даче. По пути он встретил свою знакомую Татьяну. На её лице пенсионер заметил царапины и синяки. Женщина объяснила, что её побили невестка и сын.

Знакомая попросила у пенсионера денег на еду, в итоге он сам купил ей лапши и хлеба, после чего отправился по своим делам. На «фазенде» он покормил собак и спустил их с цепи. После мужчина заметил, что одна собака пропала, вышел за калитку и увидел, что она «стоит, бедная, качается, а с груди кровь пузырями». Не успел хозяин подойти к раненой собаке, как та свалилась замертво. Озадаченный пенсионер пошёл искать виновника случившегося.

Тогда он услышал сдавленный стон, доносившийся со стороны мусорной кучи. На земле он увидел Татьяну, которой только что покупал продукты. Женщина, по его словам, теряла сознание и истекала кровью. Перепуганный пенсионер побежал к соседям, но вызвать медиков удалось лишь с третьей попытки.

На следующий день не признававшего вину мужчину отправили в СИЗО по обвинению в убийстве. В ходе расследования неопровержимых доказательств против него так и не появилось, экспертиза одежды не выявила следов крови, кроме собачьей — несмотря на то, что на теле убитой эксперты насчитали 18 ножевых ранений. Не нашли следов крови ни в дачном домике, ни на квартире пенсионера.

Дважды пройдённое им исследование на полиграфе подтвердило, что об обстоятельствах смерти обвиняемый ничего не знает. Не оказалось в деле и свидетелей. Орудие убийства найдено также не было.

Доказательством, положенным в основу обвинения, стала видеозапись опроса потерпевшей, сделанная следователем за несколько минут до её смерти. Умирающая женщина упоминает имя пенсионера, а потом произносит: «Я помогла ему корм для собак донести. Выпила с ним на «фазенде». А потом он меня наклонил и бил сильно ножом. Даже не знаю, за что».

Мужчина попросил о суде присяжных. Они рассматривали дело в Заиграевском районном суде Бурятии полтора месяца. Защитник пытался убедить заседателей в том, что потерпевшая на момент опроса испытывала болевой шок, осложнённый кислородным голоданием мозга и алкогольным опьянением, поэтому была неадекватна, а следователь задавал умирающей наводящие вопросы, которые позже вырезал из записи. Заседатели адвокату поверили — 11 октября 2018 года сельчанина единогласно оправдали и отпустили на свободу.

Однако уже в январе следующего года Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и согласился с тем, что в ходе процесса защита неоднократно допускала нарушения. Оправдательный приговор был отменен. Пенсионер снова оказался в СИЗО.

На этот раз для вынесения решения присяжным понадобилось два месяца и 17 заседаний. Мужчину снова оправдали — и снова единогласно. Сейчас пожилой мужчина на свободе. Поскольку за пенсионером признано право на реабилитацию, сейчас он ждёт решения о компенсации.

«Не считая, что у меня фактически отняли два года жизни, я влетел на кругленькую сумму: 100 тысяч одному адвокату, 100 тысяч другому, а где их взять-то пенсионеру? Ладно ещё дети помогали. Про здоровье вообще молчу — хожу на прогревания и к невропатологу постоянно, нога отклеивается. До сих пор спать не могу — в СИЗО все время урывками спишь, тюрьма есть тюрьма. Вот и я теперь дома так же — тюрьма теперь повсюду со мной», — смеётся он.

Пенсионер уверен, что добиться оправдания ему удалось только благодаря присяжным — «простым жителям Заиграевского района», которые «не отправили бы за решётку невиновного человека».


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