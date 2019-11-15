Скрывавшегося парня заключили под стражу
В Борзинском районе Забайкальского края сотрудники угрозыска задержали молодого человека 2000 года рождения, который находился в федеральном розыске. Он подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ.
Задержанного опросили, а инициатора розыска уведомили. Для скрывавшегося молодого человека избрана мера пресечения - заключение под стражу, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
В Забайкалье поймали преступника, находящегося в федеральном розыске
Происшествия, Фото:
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