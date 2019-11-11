Ущерб составил более 11 тысяч рублей
В Улан-Удэ из помещения шиномонтажа украли домкрат, рабочий телефон и более полутора тысяч рублей выручки. Вместе с украденным исчез работник предприятия – 30-летний мужчина. Общий ущерб составил около 11,5 тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали подозреваемого в Иволгинском районе. У него изъяты похищенные вещи, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В Улан-Удэ работник шиномонтажа украл технику и выручку
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