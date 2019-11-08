В Бурятии произошло 275 преступлений на транспорте

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, резко увеличилось



В Бурятии за 9 месяцев этого года общее количество преступлений, совершённых на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также в таможенной сфере увеличилось на 13 процентов и составило 275 преступлений.



На протяжении последних лет наибольшую распространённость имеют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, при этом их доля в общем числе постоянно растёт. Стабильно весомую долю составляют кражи.



Возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – с 1 до 5. Почти в полтора раза увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.



Отмечается значительное снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



Всего в этом году выявлено более 200 нарушений, связанных с неверным отражением характеристики совершённых преступлений. Прокуратура внесла руководителям поднадзорных правоохранительных органов 5 представлений об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

