Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, резко увеличилось
В Бурятии за 9 месяцев этого года общее количество преступлений, совершённых на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также в таможенной сфере увеличилось на 13 процентов и составило 275 преступлений.
На протяжении последних лет наибольшую распространённость имеют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, при этом их доля в общем числе постоянно растёт. Стабильно весомую долю составляют кражи.
Возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – с 1 до 5. Почти в полтора раза увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Отмечается значительное снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Всего в этом году выявлено более 200 нарушений, связанных с неверным отражением характеристики совершённых преступлений. Прокуратура внесла руководителям поднадзорных правоохранительных органов 5 представлений об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии произошло 275 преступлений на транспорте
Происшествия, Фото:
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