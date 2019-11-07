Житель Бурятии дважды за неделю украл вещи из спортмагазина

Ущерб составил 21,5 тысяч рублей



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах из спортмагазина.



22-летний житель посёлка Онохой Заиграевского района в течение недели дважды похищал одежду из торговой точки. Общий ущерб составил около 21,5 тысяч рублей.



Ранее молодой человек не судим. Похищенные вещи у него изъяты.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Дознание продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



