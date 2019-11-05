Вечером 3 ноября произошли аварии на автодороге Иркутск – село Большое Голоустное
На 25-м километре столкнулись «Форд Фокус» и ВАЗ-2121. В результате 56-летний пассажир «Нивы» скончался от полученных травм.
В пяти километрах от места трагедии произошла ещё одна авария.
Предварительно установлено, что 61-летний водитель «Тойоты Короллы Филдер» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ленд Крузер Прадо».
В результате ДТП погиб водитель «Филдера». Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру внедорожника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области рядом произошло два смертельных ДТП
Происшествия, Фото:
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