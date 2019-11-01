В Бурятии ОМОН изъял 480 штук байкальского омуля

Происшествия, Фото: из архива

Двое мужчин незаконно ловили омуль в Иволгинском районе



Вчера вечером в ходе рейда сотрудники ОМОН Росгвардии и инспекторы Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству поймали браконьеров.



В Иволгинском районе силовики задержали двух мужчин, которые незаконно ловили рыбу на Селенге. У них были изъяты катер «Амур», мотор, 100 метров сети и 480 особей байкальского омуля.



Задержанные – 51-летние жители села Ганзурино и Улан-Удэ. Они были доставлены в отдел полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба при вылове одного хвоста байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей. Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, добытой заведомо преступным путём, предусмотрена уголовная ответственность.

