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В Бурятии ОМОН изъял 480 штук байкальского омуля

В Бурятии ОМОН изъял 480 штук байкальского омуля
Происшествия,  Фото:из архива
Двое мужчин незаконно ловили омуль в Иволгинском районе

Вчера вечером в ходе рейда сотрудники ОМОН Росгвардии и инспекторы Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству поймали браконьеров.

В Иволгинском районе силовики задержали двух мужчин, которые незаконно ловили рыбу на Селенге. У них были изъяты катер «Амур», мотор, 100 метров сети и 480 особей байкальского омуля.

Задержанные – 51-летние жители села Ганзурино и Улан-Удэ. Они были доставлены в отдел полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба при вылове одного хвоста байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей. Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, добытой заведомо преступным путём, предусмотрена уголовная ответственность.
ОМОН Росгвардия омуль браконьерство
 
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