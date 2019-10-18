Приговор полицейским по громкому делу Никиты Кобелева скоро огласят
В Верховном суде Бурятии прокурор попросил назначить от 4,5 до 8 лет колонии общего режима пятерым полицейским, обвиняемым в превышении полномочий из-за гибели 17-летнего Никиты Кобелева после допроса в 2016 году. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на юриста «Зоны права» Романа Сукачева, который представляет интересы семьи погибшего.
Четверо полицейских обвиняются в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия, пятый, для которого запросили восемь лет – в тех же действиях, повлекших тяжкие последствия.
- Прокурор попросил подсудимому Павлову — восемь лет, Плотникову — пять, остальным — по 4,5 года, - уточнил юрист.
Он добавил, что приговор полицейским огласят 8 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», гибель 17-летнего Никиты Кобелева в 2016 году потрясла Бурятию, о ней сообщили многие федеральные СМИ. По версии следствия, сотрудники полиции надели на голову Никиты противогаз и били, «выбивая» признания в краже. Юноша скончался, захлебнувшись рвотными массами. После огласки этой громкой истории посвятили выпуск в шоу «Пусть говорят».
Подозреваемыми по уголовному делу проходят пять человек - бывший начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и оперативному прикрытию мест сбыта оперативно-сыскного отдела угрозыска управления МВД по Улан-Удэ, его подчиненный, 37-летний оперативник, их 30-летний коллега из того же оперативно-сыскного отдела, а также два оперативника городского отдела полиции №1.
Четверо из них всё ещё проходят службу в органах внутренних дел, их увольнение возможно только после подтверждения их вины и вступления приговора в силу, прокомментировали недавно в МВД.
В Бурятии полицейским просят дать до 8 лет колонии за гибель подростка
Происшествия, Фото:
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