В Улан-Удэ произошло два ДТП с автобусами

Аварии случились в центре города и на Иволгинской
Накануне, 7 октября, около 11 часов на улице Иволгинская в Улан-Удэ произошло ДТП. Маршрутный автобус «Фиат Дукато» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлендер».
Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло сегодня на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая.
- Автобус с номером 134 двигался по маршруту в направлении Соснового Бора, слева от него с прилегающей дороги выехала «Нива». За рулём отечественного автомобиля находился пенсионер, - рассказал подробности «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
К счастью, в этом ДТП также никто не пострадал. Транспортные средства получили сильные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии в ДТП погиб 15-летний водитель
.
Аварии случились в центре города и на Иволгинской
Мошенники отправили письмо на официальном бланке правительства Бурятии
В преступную группу входили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка
Нарушителя нашли по звуку бензопилы и свежим следам
Стало меньше ДТП с пьяными водителями
Владелец машины оставил ключи в квартире
В аварии пострадали ещё три молодых человека
Мужчина переходил дорогу по «зебре»
Принимаются меры к изъятию машины
В кафе нашли продукты с истёкшим сроком годности
Потерпевший успел перевести аферистам 75 тысяч рублей
Сбежавшие из дома подростки проникали в кафе и брали деньги из кассы
По итогам летнего сезона в курортных местах Бурятии зафиксировано 57 преступлений
Деньги бабушка занимала у знакомых, а также взяла кредиты
30-летний мужчина перестал выходить на связь с родственниками