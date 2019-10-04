Браконьеры не ловят омуль в заповеднике в Бурятии

Продолжается нерестовый период байкальского омуля



С наступлением нерестового периода байкальского омуля территорию Забайкальского национального парка в Бурятии патрулируют инспекторы учреждения и сотрудники спецподразделения ОМОН Росгвардии.



- Оперативная группа обеспечена современным оборудованием и техническими средствами, необходимыми для ведения круглосуточного дежурства, а также достаточным количеством ГСМ. При проведении мероприятий по охране нерестового омуля, задействованы два катера с подвесными лодочными моторами и автомобиль УАЗ, при необходимости группа может быть обеспечена аэролодками и другими техническими средствами, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Результаты работы будут подведены по окончании нерестового периода байкальского омуля. Однако уже отмечаются положительные стороны совместной работы – активность любителей незаконной рыбалки практически нулевая.



- Предупреждаем об административной и уголовной ответственности за нарушение правил рыболовства и режима особо охраняемой природной территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье», - заключают в учреждении.

