В Бурятии клещи покусали более 3,5 тысяч человек

Наибольшее количество укусов зафиксировано в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ



Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, в Бурятии продолжается.



По данным на 30 сентября, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3607 человек, в том числе 1223 ребёнка. Это на 21,9 % ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.



Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ. Более 19,6% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках.



Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.



С начала года от клещевого вирусного энцефалита привито 54849 человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



