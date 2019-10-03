Наибольшее количество укусов зафиксировано в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ
Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, в Бурятии продолжается.
По данным на 30 сентября, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3607 человек, в том числе 1223 ребёнка. Это на 21,9 % ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ. Более 19,6% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках.
Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.
С начала года от клещевого вирусного энцефалита привито 54849 человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии клещи покусали более 3,5 тысяч человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он получил ожоги рук. ВИДЕО
Мужчина развёл костёр в лесу в попытке согреться
Женщина забирала деньги, полученные от продажи товаров
Пострадавших нет
У больного слишком поздно обнаружили рак гортани
Она требовала два миллиона якобы для того, чтобы передать взятки прокурору и судье
Ему дали условный срок
Авария случилась на развязке
Женщина требовала изменить показания в отношении её сожителя
В медколледже произошло замыкание светильника
Лодка перевернулась после удара о подводное препятствие
Дочь женщины переписывалась с осуждённым за тяжкие преступления
С пьяным авиапассажиром провели профилактическую беседу
Её по ориентировке полиции узнал знакомый
Пострадавшего оперировали три часа