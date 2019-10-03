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В Бурятии клещи покусали более 3,5 тысяч человек

В Бурятии клещи покусали более 3,5 тысяч человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наибольшее количество укусов зафиксировано в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ

Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, в Бурятии продолжается.

По данным на 30 сентября, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3607 человек, в том числе 1223 ребёнка. Это на 21,9 % ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.

Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ. Более 19,6% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках.

Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.

С начала года от клещевого вирусного энцефалита привито 54849 человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

клещи
 
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