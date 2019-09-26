Землетрясение произошло в Курумканском районе
Сегодня утром в Курумканском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 40 км восточнее посёлка Улюнхан. В самом посёлке и в ближайшем посёлке Варваринск Баунтовского района толчки не ощущались.
- Сообщения о разрушениях жилых зданий, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения не поступали. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе землетрясение магнитудой 3,9 произошло в районе озера Байкал на севере Бурятии.
- Не существует научных методов прогноза места, времени и силы приближающегося сейсмособытия. Не выходите на балконы, не пользуйтесь лифтом. Помните, что на всякий «пожарный» случай ваши документы, особо ценные вещи и необходимые лекарства должны храниться в одном месте. На улице безопаснее всего находиться подальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электропроводов, - разъясняют специалисты МЧС.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
В Бурятии произошло второе за неделю землетрясение
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