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В Бурятии задержали последнего члена банды, пытавшейся сжечь автовокзал

В Бурятии задержали последнего члена банды, пытавшейся сжечь автовокзал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В 2012 году преступники подожгли здание автовокзала и пытались заживо сжечь сторожа

В Улан-Удэ задержан последний из участников преступной группы, которая семь лет назад подожгла здание автовокзала села Петропавловка и пыталась убить его сторожа. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога» и «Покушение на убийство, совершённое группой лиц с особой жестокостью», сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

По данным следствия, в октябре 2012 года ранее судимый улан-удэнец хотел «надавить» на предпринимателей, которые занимались межрайонными перевозками. Он поручил четырём своим знакомым, у которых пользовался криминальным авторитетом, поджечь здание автовокзала.

Молодые люди, готовя преступление, раздобыли полицейскую форму и запаслись бензином. Ночью они под видом сотрудников полиции ворвались в помещение автовокзала. Монтировкой, кулаками и ногами они избили пожилого сторожа. Затем нападавшие связали мужчину скотчем, облили бензином, подожгли, после чего скрылись с места происшествия.

Огонь быстро охватил помещение, а также одежду сторожа. Вскоре из-за высокой температуры скотч на его руках начал плавиться, отчего мужчине удалось освободиться и убежать. Он добрался до местного отделения полиции и был доставлен в больницу.

Следователям и сотрудникам уголовного розыска полиции удалось задержать двух участников преступной группы.

В начале 2014 года суд назначил наказание одному подозреваемому 14 лет лишения свободы, второму – 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В 2017 году был задержан ещё один участник нападения на автовокзал. Он был признан судом виновным и приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Однако следственная и оперативная работа продолжалась. Недавно удалось установить местонахождение последнего из участников преступной группы. Он скрывался от следствия в съёмной квартире в Улан-Удэ.

Молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на скорейшее завершение расследования и направление уголовного дела в суд.
покушение на убийство Поджог
 
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