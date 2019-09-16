В больнице остаются шесть пострадавших детей
Житель Ангарска, в квартире которого 14 сентября взорвался бытовой газ, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Иркутской области.
Представитель Минздрава добавил, что в больнице остаются 6 пострадавших детей. У всех состояние лёгкой степени тяжести, небольшие отравления угарным газом, и у двоих сотрясение, уточняет ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 сентября в пятиэтажке в Ангарске произошёл пожар, вызванный взрывом бытового газа. Пострадали 12 человек.
В больнице Ангарска скончался хозяин квартиры, где взорвался газ
Происшествия, Фото:
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