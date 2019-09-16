Пожары произошли в эти выходные
За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 18 пожаров, 11 из которых произошли в районах.
Так, 15 сентября в селе Санага Закаменского района горел жилой дом. На момент прибытия пожарного расчёта было небольшое задымление, жильцы эвакуировались самостоятельно. В результате огнём повреждена стена в кухне. Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Расселение жильцов не планируется.
Ещё один жилой дом загорелся в посёлке Селендума Селенгинского района. На момент прибытия пожарных горела кровля дома, жилец эвакуировался самостоятельно. Огнём повреждена кровля дома на площади 15 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание в чердачном помещении. Владелец дома будет размещён у родственников.
В селе Ярцы Прибайкальского района произошло сгорела баня. Скорее всего, причиной возгорания послужил прогар печной трубы.
В городе Бабушкин Кабанского района произошёл пожар в гараже. Гараж уничтожен огнём полностью на площади 24 кв.м. Предположительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки с последующим воспламенением горючих материалов.
По причине неосторожного обращения с огнём за прошедшие выходные произошли загорания мусора в Баргузинском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Бичурском, Селенгинском, Прибайкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горели дома, баня и гараж
Происшествия, Фото:
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